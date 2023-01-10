Наша компания более 10 лет работаем на рынке телекоммуникаций и специализируется на поставке волоконно-оптического кабеля, медного кабеля типа «витая пара», а также комплектующих для строительства СКС и ВОЛС.

ОПТИКИ КОМ являемся официальным дилером завода «Сарарансккабель-Оптика». А основной задачей проекта LanСКО поставлено продвижение отечественного производителя и продукции качество которой не вызывает сомнений.

Центральный филиал нашей компании расположен в городе Нижнем Новгороде, так же есть обособленные подразделения в городах Казань и Набережные Челны. В каждом из этих городах находятся склады нашей компании.

На складах постоянно поддерживается более 200 наименований продукции, выпускаемой заводом «Сарансккабель-Оптика». Это более 1000км медного кабеля «витая пара» и более 2000км волоконно-оптического кабеля!

Мы не только работаем со всеми транспортным компания, но и обладаем собственным автопарком. Это позволяет оперативно закрывать потребности наших клиентов, даже находящихся в самых отдаленных регионах России.

Наша команда специалистов имеет многолетний опыт работы и готова помочь нашим клиентам в подборе, оперативной поставке кабельной продукции и комплектующих для строительства СКС и ВОЛС.

Со всеми клиентами мы стараемся устанавливать долгосрочные и доверительные отношения. А с проверенными клиентами предусмотрены индивидуальные условия оплаты и скидок.